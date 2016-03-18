مباحث الشرقية تكشف غموض مقتل تاجر آلات موسيقية داخل مسكنه

تمكن ضباط مباحث ههيا بالشرقية، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، من كشف غموض مقتل تاجر آلات موسيقية داخل مسكنه، بعد 40 يوما من الحادث، وتوصلت التحقيقات إلى قيام عازف أورج وصديقه بقتله لسرقته.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بشارع مركز ههيا، وانتقل ضباط مباحث ههيا للموقع برئاسة الرائد إيهاب زهو رئيس المباحث، وتبين العثور على جثة "أحمد ذ ك م ع" 55 سنة تاجر آلات موسيقية.

وانتقل محمد منتصر وكيل أول نيابة ههيا، برئاسة محمد عباس مدير النيابة، لمعاينة الجثة، فيما انتقل النقيب أحمد إبراهيم مفتش الأدلة الجنائية والخبير ياسر فوزى المنير خبير مسرح الجريمة بالأدلة الجنائية والخبير سيد إبراهيم خبير البصم، وتبين أن الوفاة منذ 3 أيام وأن المتوفى يعيش بمفرده بالشقة وأنه منفصل عن زوجته منذ 7 سنوات، وأنه مستقيل من التربية والتعليم منذ 12 سنة ويعمل فى مجال أسطوانات الأفراح، وقررت النيابة العامة تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وخاصة بعد العثور على شريط لاصق على فم المتوفى.

وتبين من تحريات ضباط البحث الجنائى، أن وراء ارتكاب الحادث كل من "أحمد ص ع" 31 سنة عازف أورج ومقيم مركز ميت غمر، وصديقه "السيد م م" 24 سنة عامل ومقيم مركز ميت غمر، بقصد سرقة المجنى عليه ولم يعثرا على مبالغ مالية، فقاما بسرقة عدد 2 آلة موسيقية (أورج)، وكذا هاتف محمول ماركة "سامسونج"، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة ههيا، برئاسة الرائد إيهاب زهو من ضبط المتهمين بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، واعترفا بارتكاب الحادث عن طريق خنق المجنى عليه بشال وتم ضبطه بإرشادهما، وقيامهما بسرقة عدد 2 أورج، وهاتف محمول ماركة "سامسونج" خاص بالمجنى عليه.

وتم العثور على الهاتف بمنزل المتهم الأول، وبالعرض على نيابة مركز ههيا، قررت برئاسة محمد عباس مدير النيابة، حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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