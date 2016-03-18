مستشفى الأهلي - برنامج تأهيلي لصالح جمعة والمصابين سيكونوا جاهزين قبل مباراة الكأس

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن ثلاثي الفريق المصاب شريف إكرامي - حسام عاشور وصالح جمعة سيكونوا جاهزين قبل مباراة ديروط في كأس مصر.

ويلتقي الأهلي ريكرياتيفو في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا مساء غدا السبت على ملعب برج العرب.

خالد محمود طبيب الأهلي أكد أن الثلاثي سيكونوا جاهزين لمباراة ديروط، مؤكدا أنهم في الوقت ذاته لن يتعجلوا عودتهم لأن الفريق يملك وفرة في الوقت قبل أن يصبحوا جاهزين.

ومن ناحية أخرى، أكد خالد محمود أن صالح جمعة متوسط الميدان سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة 5 أيام قبل أن يصبح جاهزا بشكل كامل.

وسيتخلل البرنامج، 5 أيتم من التدريبات في الجيمانيزيوم، مع أداء بعض جلسات العلاج الطبيعي على أن يتم بعدها فحص اللاعب تمهيدا لمشاركته بعد ذلك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

وكان صالح جمعة قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مران الفريق يوم الأربعاء السابق.