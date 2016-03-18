قرعة الأبطال – صدام إسباني ناري.. ومواجهة سهلة لريال مدريد

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن صدام إسباني ناري سيجمع بين حامل اللقب برشلونة وأتليتكو مدريد وصيف النسخة قبل الأخيرة من البطولة.

ووقع باريس سان جيرمان بطل فرنسا في مواجهة مانشستر سيتي وصيف إنجلترا الذي تأهل لهذه المرحلة للمرة الأولى في تاريخه.

وسيواجه بايرن ميونيخ بطل ألمانيا فريق بنفيكا البرتغالي الذي أقصى زينيت سان بطرسبرج الروسي من الدور ثمن النهائي.

وسيلعب فولفسبورج - الذي تأهل لأول مرة في تاريخه لربع النهائي - ضد ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ10 ألقاب، وستكون المواجهة أقرب للفريق الملكي وفقا لمستوى الناديين وتاريخهما.

وقام نجم برشلونة ويوفنتوس وميلان السابق جيانلوكا زامبروتا بسحب القرعة التي أقيمت الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي بسويسرا.

وستقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولا يومي 5 و6 إبريل ثم الإياب يومي 12 و13 من الشهر ذاته.

وسيكون للدور نصف النهائي قرعة جديدة في طريق جميع الفرق نحو المباراة النهائية التس ستقام في ملعب سان سيرو بميلانو يوم 28 مايو المقبل.