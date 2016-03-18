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الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة يحقق حلمه بزيارة ريال مدريد

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الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة يحقق حلمه بزيارة ريال مدريد الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة يحقق حلمه بزيارة ريال مدريد

(إفي): حقق الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة، الذي نجا من هجوم مستوطنين يهود قتل فيه والداه وشقيقه في يوليو الماضي، حلمه برؤية لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني وزيارة ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال نادي ريال مدريد في بيان إن أحمد (5 أعوام) زار مدينة فالديبيباس الرياضية وحضر مران الفريق حيث التقط الصور مع اللاعبين وأهدوه قميصا يحمل اسمه وكرة عليها توقيعهم.

وبدت ملامح السعادة على وجه اللاعب عندما طاف أرجاء الملعب ورؤية نجومه المفضلين.

كما زار الطفل الفلسطيني ملعب سانتياجو برنابيو ووطأت أقدامه العشب الأخضر وتفقد المقصورة الرئيسية وغرفة ملابس اللاعبين.

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