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فيفا في الجول - FIFA 16 تزيد من قدرات كوكا وتقفز بأوباميانج لـ 99!

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اعتادت لعبة FIFA 16 أن تقوم بتحديث كروت اللاعبين وقدراتهم الفنية عقب المباريات الأوروبية واختارت اليوم FIFA 16 أربعة لاعبين ليكونوا نجوم الليلة الأوروبية اليوم وضمهم للـ Ultimate team وقاموا بتحديث كروت هؤلاء اللاعبين وتعديل قدراتهم الفنية بشكل إيجابي.

وكان على رأس هؤلاء اللاعبين هو مهاجم دورتموند أوباميانج الذي نجح في أن يحرز هدفين ويقود دورتموند لتأهل سهل على حساب توتنام وزادت FIFA 16 قدرات أوباميانج لتصل لـ 87 بشكل عام ولكن بالتركيز على سرعة اللاعب بالتحديد فقد قفزت به فيفا ليصل لـ99 وزادت من قدرته على التسديد إلى 89.

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ويأتي ثاني اللاعب تحديثا هو أدوريز مهاجم أتليتك بيلباو الذي أحرز هدف حاسم لفريقه نجح في قيادتهم للتأهل على حساب فالنسيا ومن على ملعب المستايا، أدوريز زادت قدرته إلى 81 وقفزت بقدرته على التسديد إلى 91.

وثالثا جاء مهاجم إشبيليه جاميرو الذي امتاز مع إشبيليه بقدرته على إنهاء الهجمات ونجح في قيادة الفريق لتأهل حاسم بهدفين من أصل ثلاثة أهداف في مرمى بازل السويسري وزادت FIFA قدرته الفنية إلى 83 بشكل عام وجاء أبرز تحسن له من جانب التسديد حيث أصبح 87.

ورابعا اختارت الفيفا أحمد حسن "كوكا" كرجل مباراة سبورتنج براجا البرتغالي وفينابهتشه التركي وذلك بعد إحرازه أول أهداف براجا في تلك المباراة ولتحسن الفيفا قدراته الفنية وتصل لرقم 80 وجاءت أبرز تحسيناته الفنية من خلال قدرته البدنية التي صعدت إلى 81 ودقة تسديداته أيضا.

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يذكر أن محمد صلاح لاعب روما في الوقت الحالي تصل قدرته الفنية بـ FIFA إلى 80 وكان أعلى رقم وصل له محمد صلاح هو 81، في حين جاءت القدرة الفنية باللعبة لمحمد النني لاعب أرسنال بمجموع 70 وهو رقم ثابت منذ فترة تواجده مع ناديه السابق بازل السويسري.

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