تركيب جهاز تعويضى لمواطن بمستشفى المحلة لمساعدته على الإنجاب

أجرى فريق طبى من أطباء المسالك البولية بمستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، عملية جراحية لتركيب جهاز تعويضى فى قضيب مواطن يبلغ من العمر 50 عامًا - لم يتزوج - لمساعدته فى الإنجاب.

كان المواطن قد أجرى تلك العملية منذ 3 سنوات حتى يتمكن من الإنجاب، إلا أن هذه العملية فشلت بعد مرور شهور، وأجرى المواطن عملية أخرى لإزالة الجهاز.

وعرض المريض الفحوصات الطبيبة الخاصة بحالته على الدكتور هشام فتحى رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى المحلة العام، وتم تشكيل فريق طبى لإجراء العملية؛ ضم الدكتور صلاح بدير استشارى جراحة المسالك البولية، والدكتور صلاح الدرينى استشارى المسالك البولية بمستشفى المحلة العام، وأجريت العملية للمواطن بنجاح.

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