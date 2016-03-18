المركز الأقليمى للمرأة بالإسكندرية يحتفل بيوم المرأة العالمى بمعرض منتجات

ينظم مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة، بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وجمعية كاريتاس بالإسكندرية، بمناسبة احتفالات اليوم العالمى للمرأة، بازار لمنتجات السيدات السوريات والمصريات يوم الأحد 20 مارس 2016.

ويعرض البازار منتجات من مشغولات يدوية وأطعمة للاجئات السوريات اللاتى ترعاها المفوضية، والسيدات المصريات اللاتى تدربن على الأشغال اليدوية بإدارة تنمية المرأة بالمركز، وذلك لتشجيع السيدات على اكتساب مهنة جديدة تساعدهم فى حياتهم وتدعم أسرهم.

كما تتضمن فعاليات الاحتفالية أنشطة توعوية مختلفة؛ لرفع الوعى الصحى بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى عن طريق عرض الفحص الذاتى للثدى على مانيكان تعليمى، وإرشادات وتوعية للسيدات عن أهمية الرضاعة الطبيعية واستمرارها للمرأة العاملة، وإمكانية قياس الضغط، والسكر، والوزن، وتحليل مكونات كتلة الجسم مجانًا، وإمكانية الكشف على السيدات للاكتشاف المبكر للأورام الثدى باستخدام جهاز Light Breast مجانًا.

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