مصر تتسلم نظام «بريزيدينت- إس» الروسي لحماية الطائرات خلال أسابيع

أعلن مسؤول في الشركة التكنولوجيا الإلكترونية الروسية لمعدات الدفاع، الجمعة، أن الشركة ستبدأ في أقرب وقت توريد أنظمة “بريزيدينت-إس” للدفاع ضد الصواريخ إلى القاهرة، تنفيذا للاتفاقية التي وقعتها مصر وروسيا في عام 2015.

وقال إيجور ناسينكوف، نائب المدير العام لشركة التكنولوجيا الإلكترونية المصنعة لمعدات الدفاع، في تصرحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم: “سيبدأ التوريد في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وصمم ما يسمى “بريزيدينت” لحماية الطائرات العسكرية والمدنية وطائرات الهليكوبتر من الإصابة بالصواريخ المضادة والقذائف المدفعية، خاصة وأن تقنية “بريزيدينت-إس” تقوم بعملية الإعاقة التشويشية ضد الصواريخ بعد أن تكتشف انطلاقها، من خلال تعطيل نظام التوجيه الذاتي للصاروخ، مما يجعل الصاروخ ينحرف عن المسار الذي يؤدي إلى الطائرة المستهدفة.