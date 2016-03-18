أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصر تتسلم نظام «بريزيدينت- إس» الروسي لحماية الطائرات خلال أسابيع

Google+ Print
مصر تتسلم نظام «بريزيدينت- إس» الروسي لحماية الطائرات خلال أسابيع مصر تتسلم نظام «بريزيدينت- إس» الروسي لحماية الطائرات خلال أسابيع

جانب من النظام

أعلن مسؤول في الشركة التكنولوجيا الإلكترونية الروسية لمعدات الدفاع، الجمعة، أن الشركة ستبدأ في أقرب وقت توريد أنظمة “بريزيدينت-إس” للدفاع ضد الصواريخ إلى القاهرة، تنفيذا للاتفاقية التي وقعتها وروسيا في عام 2015.

وقال إيجور ناسينكوف، نائب المدير العام لشركة التكنولوجيا الإلكترونية المصنعة لمعدات الدفاع، في تصرحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم: “سيبدأ التوريد في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وصمم ما يسمى “بريزيدينت” لحماية الطائرات العسكرية والمدنية وطائرات الهليكوبتر من الإصابة بالصواريخ المضادة والقذائف المدفعية، خاصة وأن تقنية “بريزيدينت-إس” تقوم بعملية الإعاقة التشويشية ضد الصواريخ بعد أن تكتشف انطلاقها، من خلال تعطيل نظام التوجيه الذاتي للصاروخ، مما يجعل الصاروخ ينحرف عن المسار الذي يؤدي إلى الطائرة المستهدفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر