نيابة قنا تباشر التحقيق فى ضبط 55 قطعة من مقتنيات قصر البرنس يوسف كمال

تباشر النيابة العامة بمركز قنا التحقيقات مع عامل زراعى بعد العثور بحوزته على 55 قطعة يشتبه فى أثريتها، حيث أفادت التحريات بأنها القطع الأثرية المبلغ بسرقتها من مقتنيات قصر البرنس يوسف كمال بمدينة نجع حمادى.

ونجحت قوة أمنية من مباحث شرطة النقل والمواصلات بسكك حديد قنا برئاسة العقيد فهد محمود رئيس المباحث من القبض على عامل كان بحوزته مجموعة من مقتنيات قصر البرنس يوسف كمال الأثرى التى تم سرقتها منذ عدة أشهر قبل قيامه ببيعها.

وتمكن ضباط مباحث النقل والمواصلات بإشراف اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات من ضبط "أحمد ع م" عامل زراعى بعد العثور بحوزته على 55 قطعة أثرية منها 39 شوكة فضة و11 معلقة فضة، ومعلقة نحاس وحامل بخور فضة وصينية نحاس وحامل نحاس وهون نحاس عليها نقوش، وأفادت التحريات والمعاينة الأولية أنها القطع الأثرية التى تم سرقتها من مقتنيات قصر البرنس يوسف كمال بوسط مدينه نجع حمادى والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 7794 /2014 إدارى مركز شرطة نجع حمادى بتاريخ 10/12/2014 وجميعها من الآثار الإسلامية.

حيث تم ضبط المتهم أثناء نزوله من القطار 882 قادم من البلينا وكان فى طريقه لبيع المسروقات حيث تم ضبطة بمحطة سكك حديد نجع حمادى.

تحرر محضر بالواقعة رقم 7/272 أحوال نقطة شرطة محطة سكك حديد نجع حمادى واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات

ضبط عامل بحوزته 55 قطعة أثرية من مسروقات قصر البرنس يوسف كمال بقنا