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بائع متجول يقتل زميله فى مشاجرة بسبب خلافات مالية

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بائع متجول يقتل زميله فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بائع متجول يقتل زميله فى مشاجرة بسبب خلافات مالية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط بائع متجول اليوم، الجمعة، طعن زميله بالسكين فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلافات المالية.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد بوصول "سعيد.ى” 20 سنة بائع مقيم دائرة القسم إلى مستشفى رأس التين مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجانب الأيمن، أدى إلى وفاته.

وبسؤال صديقه "أحمد.ح "- 18 سنة بائع مقيم دائرة القسم اتهم " نادر. م" – 18 سنة بائع متجول مقيم بذات العنوان بالتعدى على المذكور بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته إثر حدوث مشاجرة بينهما بسبب وجود خلافات مالية.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه بحوزته الأداة المستخدمة "سكين"، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف.

وتعينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة الجمرك وجارى العرض على النيابة.


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