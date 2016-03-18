سقوط ربة منزل هاربة من 10 سنوات سجن وعاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، من ضبط "جازية. ا" 29 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم أول المنتزه، محكوم عليها فى قضية جنايات قسم أول المنتزه "مخدرات" غيابيا بالسجن 10 سنوات، وجارى التنفيذ عليها.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الدخيلة، من ضبط كلاً من "شهاب. م" 25 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "26" قطعة لمخدر الحشيش تزن 150 جراما بقصد الاتجار، وسلاح أبيض "خنجر"، ومبلغ 255 جنيهاً، وهاتف محمول، و"مرزوق. ا" 22 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم، وعميله "عمرو. م" 27 سنة عاطل مقيم دائرة القسم، وبحوزة الثانى عدد "9" قطع لمخدر الحشيش تزن 90 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ 90 جنيهاً، وهاتف محمول، وبحوزة الثالث قطعة حشيش تزن 15 جراما بقصد التعاطى، وجارى العرض على النيابة.

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