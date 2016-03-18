أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

وصفات من الفلفل الأسود لعلاج نزلات البرد وألم الأسنان

Google+ Print
وصفات من الفلفل الأسود لعلاج نزلات البرد وألم الأسنان وصفات من الفلفل الأسود لعلاج نزلات البرد وألم الأسنان
مسحوق الفلفل الأسود من التوابل التى يفضل الكثيرون وضعها على الطعام، لكن وجد أن من الأفضل تناوله كحبوب فى شكلها الطبيعى.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "sky Bold"، فإن استخدام حبوب الفلفل الأسود كحبوب فى شكلها الطبيعى، لها العديد من الفوائد الصحية، حيث كان يتم استخدامها فى السنوات السابقة؛ كعلاج لمرض السعال الديكى والبرد، لأن الرائحة النفاذة التى تنبعث من الحبوب تساعد فى الشفاء، وتساعد فى التخلص من الديدان المعوية.

وذكر التقرير العديد من الفوائد الصحية لحبوب الفلفل الأسود التى تتضمن الآتى:


>1. يساعد فى التخلص من الحمى؛ وذلك من خلال إضافة عدد من حبوب الفلفل مع ملعقة واحدة من السكر إلى وعاء صغير به القليل من الماء، فأنه يعد علاج فعال للتخلص من الحمى.

2. علاج نزلات البرد؛ ويتم ذلك بإضافة بعض حبوب الفلفل الأسود لكوب من اللبن، فيساعد على مكافحة العدوى وحل المشاكل الصحية.

3. علاج لمشاكل الأسنان؛ وفقا للتقرير فإن الحل الوحيد لعلاج مشاكل الفم (الفلفل الأسود)؛ من خلال سحقه وتدليك اللثة به، فإنه يساعد فى علاج أمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة، مضيفا طريقة أخرى لعلاج ألم الأسنان من خلال إضافة ملعقة واحدة من مسحوق الفلفل لوعاء به ملعقة واحدة من العسل الأبيض ويتم خلطهما ببعض وتدليك اللثة بهذا الخليط الذى يساعد فى تخفيف ألم الأسنان.

موضوعات متعلقة..


>البهارات مفيدة بس بالعقل.. الفلفل الأسود والحبهان للقضاء على البكتيريا الضارة والزيادة بتعمل العكس.. و5 جرامات قرفة تحرق الدهون والزيادة ترفع الضغط.. و10 جرامات جنزبيل تخفف آلام المعدة والمفاصل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم