بالصور.. جمعية "الجورة" بشمال سيناء تكرم 60 طالبا متميزا

كرمت جمعية "الجورة لخدمة المجتمع" بشمال سيناء، 60 طالبا بمختلف المراحل التعليمية من المتميزين من أبناء قرى جنوب الشيخ زويد من مدارس العوايضة الابتدائية والفارابى الابتدائية والعوايضة الإعدادية والفارابى الثانوية، ونظم حفل التكريم فى مقر الجمعية بقرية الجورة، بحضور الشيخ عرفات رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمعلمين وأولياء أمور الطلبة المكرمين.

وقال الشيخ عرفات خضر رئيس الجمعية، يأتى التكريم لتشجيع الطلبة والمعلمين نظرًا لدورهم البطولى فى التمسك بالعلم وحرصهم على الحضور لمدارسهم وتفوقهم فى ظل هذا الظرف الذى تمر به المنطقة، معتبرًا أن الحل لكل مشاكل المنطقة هو بالتعليم ورعاية هؤلاء النشء والتوسع فى المدارس والاهتمام بالمعلمين وتشجيعهم، وأكد على أن الجمعية ستقف وراء الطلاب ودعمهم حتى نراهم فى أعلى الكليات.

وأشارت الطالبة "بسمة عبد الرازق" بالصف الثالث الثانوى بمدرسة الفارابى الثانوية إلى ضرورة الاهتمام بالطلبة فى المنطقة، وتكثيف لقاءات بهم وتشجيعهم، وأضاف الطالب "أحمد خالد" بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة العوايضة الإعدادية أنهم فخورين بالتكريم الذى بادرت به الجمعية لأنهم استشعروا أن هناك من يشعر بهم ويهتم.

وقالت الطالبة "سها سعيد" بمدرسة الفارابى الابتدائية، إنها توجه رسالة شكر للمعلمين الذين يحرصون على الحضور وتكبد مشقة الوصول إليهم فى مدرستهم كل يوم.

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