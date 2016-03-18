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مظاهرات حاشدة في العراق للتضامن مع «الصدر»

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مظاهرات حاشدة في العراق للتضامن مع «الصدر» مظاهرات حاشدة في العراق للتضامن مع «الصدر»

نظم آلاف من العراقيين، اليوم الجمعة، احتجاجا خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، للمطالبة باتخاذ إجراءات للقضاء على الفساد امتثالا لدعوة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وتنحت شرطة مكافحة الشغب جانبا وسمحت لقادة المظاهرة بقطع الأسلاك الشائكة، للسماح لهم بعبور جسر يقود إلى المنطقة الخضراء التي تضم مكاتب حكومية ومبنى البرلمان وسفارات.

وردد المتظاهرون هتافات تدعو للتخلص من كل “اللصوص” أثناء تحركهم فوق الجسر لإقامة صلاة الجمعة، أمام بوابة المنطقة الخضراء المؤدية إلى مبنى البرلمان، وفقًا لـ”رويترز”.

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق، إنها لم تصرح بالاعتصام قرب المنطقة الخضراء خوفا من أن يؤدي إلى اشتباكات مع القوات التي تحرس مداخلها.

وتم إغلاق الكثير من الجسور والطرق المؤدية إلى العاصمة وداخلها مما جعل حركة المرور شبه مستحيلة قرب وسط المدينة فيما حلقت طائرات الهليكوبتر في الأجواء.

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