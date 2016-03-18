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هجوم صاروخى على منشأة للغاز الطبيعى فى الجزائر دون ضحايا

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هجوم صاروخى على منشأة للغاز الطبيعى فى الجزائر دون ضحايا هجوم صاروخى على منشأة للغاز الطبيعى فى الجزائر دون ضحايا
أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، بوقوع هجوم صاروخى على منشأة للغاز الطبيعى فى الجزائر دون وقوع ضحايا.

وقال أحد الموظفين العاملين فى الموقع طالبا عدم كشف هويته "حوالى الساعة السادسة هاجمت مجموعة إرهابية بالصاروخ حقل خرشبة" الذى تستثمره بشكل مشترك مجموعات سوناتراك الجزائرية وبريتش بتروليوم البريطانية وستات-اويل النروجية. ويتضمن الموقع الذى استهدف مقرين للإقامة ومركزا للإنتاج.
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