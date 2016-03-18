الحكم بسجن زين العابدين بن على 10 أعوام فى قضية شركة الإشهار "بيان فو"

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قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بسجن الرئيس الأسبق زين العابدين بن على لمدّة 10 أعوام فى ما يعرف بقضية شركة الإشهار (بيان فو).

وذكرت إذاعة (موزاييك) التونسية اليوم /الجمعة/ أن المحكمة قضت - أيضا - بعدم سماع الدعوى لفائدة وزيرة التجهيز السابقة سميرة خياش ومدير الشركة مراد مهدوى وزوجته ليليا ناصف اضافة إلى سمير بالحاج وآمنة بومعيزة.

قد وجهت للمتهمين فى القضية تهمة استغلال موظف عمومى لصفته والإضرار بالإدارة، فى حين وجهت تهمة المشاركة فى ذلك إلى كل من مراد المهدوى وزوجته ليليا ناصف وليلى الطرابلسي.

يذكر أن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد رفع هذة الدعوى, موضّحا أنه يُشتبـه فى أنّ شركة الاشهار (بيان فو) تمتعت بصفقة الإشهار للسياحة التونسية بالخارج دون وجه قانونى وذلك بتدخل خاص من بن على وزوجته. كما ذكر أنه تم الضغط على وزير السياحة والمدير العام للديوان الوطنى للسياحة لتنفيذ التعليمات.

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