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وصول 17554 فيزا كارت من الدفعة الثانية للمستفيدين من "تكافل وكرامه" بقنا

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وصول 17554 فيزا كارت من الدفعة الثانية للمستفيدين من "تكافل وكرامه" بقنا وصول 17554 فيزا كارت من الدفعة الثانية للمستفيدين من "تكافل وكرامه" بقنا
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا عن وصول الدفعة الثانية من بطاقات الفيزا الكارت للمستفيدين من مساعدات برنامج تكافل وكرامة والمقدمة للأسر الأكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وممن ليس لهم دخل شهرى ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومى للدولة ولا يمتلكون أى نشاط تجارى.

وذكر الهجان، فى بيان له اليوم، أن عدد البطاقات بالمرحلة الثانية بلغ 17554 ليصبح إجمالى عدد المستفيدين بالمرحلتين 29289 مستفيد ذلك على مستوى المحافظة حتى الآن مضيفا أن إصدار بطاقات الفيزا كارت جاء بعد عملية طويلة من فرز ومعالجة للبيانات الخاصة بالمتقدمين للتحقق من مدى صحتها وللتأكد من استحقاق الشخص المتقدم لتك المساعدة وموضحا أن اصحاب مساعدات تكافل وكرامة مستفيدين من الرعاية الصحية هم وأسرهم.

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