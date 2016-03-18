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محافظ المنوفية يوافق على إنشاء 16 مخبزًا جديدًا بـ 4 مراكز

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محافظ المنوفية يوافق على إنشاء 16 مخبزًا جديدًا بـ 4 مراكز محافظ المنوفية يوافق على إنشاء 16 مخبزًا جديدًا بـ 4 مراكز
وافق الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، على إنشاء 16 مخبز جديد لإنتاج الخبز البلدى المدعم بالقرى والمناطق المحرومة بنطاق المحافظة وتوابعها، وصرف حصص من الدقيق البلدى 82% لتشغيل هذه المخابز بعد التقدم لمديرية والتجارة الداخلية بكافة المستندات، بعد التأكد من استيفاء هذه المخابز لاشتراطات المخابز البلدية المستجدة من حيث المساحة والارتفاع وطول السير وكامل التجهيزات بمعرفة لجنة المعاينات بمديرية التموين والتجارة بالمحافظة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن الموافقات تضم 5 مخابز بلدى نصف إلى ملدن لمركز الشهداء لكلا من المواطن احمد سميح محمد عبد العزيز بقرية دراجيل والمواطن قمر على السيد منصور بقرية جزيرة الحجر، والمواطن رضا احمد عبد الله جاهين بقرية دراجيل، والمواطن ربيع عوض ابراهيم حبيشة بقرية منشأة السادات، والمواطن على عبد السلام احمد الجمال بقرية ميت شهالة، و5 مخابز بلدى نصف إلى ملدن لمركز منوف لكلا من المواطنة سكينة يوسف أبو العنين خسكية بقرية دبركى، والمواطن محمد عبد العاطى السيد الكردى بقرية فيشا الكبرى، والمواطن احمد ربيع خليفة ابراهيم بقرية سنجرج، والمواطن على سعيد احمد شرف بقرية كفر فيشا الكبرى، والمواطن عبد القادر عبد الجواد على ابراهيم يونس بقرية جزى.

كما وافق المحافظ على مخبزين بمركز السادات لكلا من المواطن سامح حمزة على مصطفى بناحية اليافطة بالخطاطبة، والمواطنة ايمان عيد ناصف محمد إسماعيل بقرية كفر داود الجديدة ، وعدد 4 مخابز بلدى نصف إلى ملدن لمركز شبين الكوم لكلا من المواطن عبد الحكيم عبد الحميد احمد مصلحى بقرية زوير، والمواطن عنتر محمد فهمى شلبى بقرية شنوان، والمواطن على خطاب على محمد خطاب بقرية طنبدى، والمواطنة فوزية على سليمان واولادها واولاد عبد الفتاح طير البر بناحية شبين الكوم.

ووجه محافظ المنوفية كافة الوحدات المحلية بالسير فى اجراءات ترخيص هذه المخابز لتخفيف العبء عن المواطن المنوفى وتقديم خدمات مميزة له بتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة وتشجيع الاستثمار داخل المحافظة.

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