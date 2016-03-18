مران الأهلي - تدريبات خاصة على الضربات الثابتة وإنهاء الهجمات

خصص مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي فقرة خاصة بالانفرادات وإنهاء الهجمات في مران الفريق الصباحي، اليوم الجمعة.

الأهلي يستعد لملاقاة ريكرياتيفو الأنجولي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى مارت يول في مران اليوم، تقسيمة على ثلثي الملعب بين كل اللاعبين ماعدا أحمد حمدي الذي اكتفى بمشاهدتهم من دكة البدلاء، وأوقف يول التقسيمة أكثر من مرة لإعطاء التوجيهات بخصوص التحركات الصحيحة على أطراف الملعب، وبدون الكرة.

وكان يول قد أعطى اللاعبين محاضرة فنية قبيل بدء المران، وشدد فيها على بعض النواحي الخططية والجمل التي يريد منهم تطبيقها أمام ريكرياتيفو.

من جهة أخرى، خصص مارتن يول فقرة أخرى عن الضربات الثابتة، والتي أسندها للخماسي أحمد الشيخ - وليد سليمان - مؤمن زكريا - أحمد فتحي وحسين السيد.

ويلتقي الأهلي مع ريكرياتيفو مساء غدا السبت، إذ انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي في الكاميرون.