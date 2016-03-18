أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الأهلي - تدريبات خاصة على الضربات الثابتة وإنهاء الهجمات

Google+ Print
مران الأهلي - تدريبات خاصة على الضربات الثابتة وإنهاء الهجمات مران الأهلي - تدريبات خاصة على الضربات الثابتة وإنهاء الهجمات

خصص مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي فقرة خاصة بالانفرادات وإنهاء الهجمات في مران الفريق الصباحي، اليوم الجمعة.

الأهلي يستعد لملاقاة ريكرياتيفو الأنجولي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى مارت يول في مران اليوم، تقسيمة على ثلثي الملعب بين كل اللاعبين ماعدا أحمد حمدي الذي اكتفى بمشاهدتهم من دكة البدلاء، وأوقف يول التقسيمة أكثر من مرة لإعطاء التوجيهات بخصوص التحركات الصحيحة على أطراف الملعب، وبدون الكرة.

وكان يول قد أعطى اللاعبين محاضرة فنية قبيل بدء المران، وشدد فيها على بعض النواحي الخططية والجمل التي يريد منهم تطبيقها أمام ريكرياتيفو.

من جهة أخرى، خصص مارتن يول فقرة أخرى عن الضربات الثابتة، والتي أسندها للخماسي أحمد الشيخ - وليد سليمان - مؤمن زكريا - أحمد فتحي وحسين السيد.

ويلتقي الأهلي مع ريكرياتيفو مساء غدا السبت، إذ انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي في الكاميرون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع