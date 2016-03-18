خالد البلشى و20 صحفيا يسجلون فى "عمومية الصحفيين" لمناقشة قضايا الحريات

شارك خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، فى التسجيل بكشوف الحضور، لعقد الاجتماع الثانى للعمومية العادية، لمناقشة قضايا الأجور وعلاقات العمل والحريات، واعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضى، والتصديق على محضر الجمعية العمومية ومناقشة التعديلات على لائحة القيد.

كما شارك فى التسجيل، محمد منير، نائب رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، وما يقرب من 20 صحفيا.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أجل انعقاد الجمعية العمومية، لـ18 مارس الجارى، وذلك لعدم حضور 50%+1 من الأعضاء التى يبلغ عددهم 8420، حيث وقع فى كشوف الحضور فى الدعوة الأولى فى 4 مارس ما يقرب من 226 صحفيا، ما دفع مجلس النقابة لتأجيل الانعقاد لـ18 مارس الجارى، لتنعقد بـ25% +1 من أعضاء الجمعية.

بدء التسجيل بـ"عمومية الصحفيين" لمناقشة قضايا الحريات والأجور

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