أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يوضح موقف الثلاثي المعار تريزيجيه وزكي ونيدفيد

Google+ Print
الأهلي يوضح موقف الثلاثي المعار تريزيجيه وزكي ونيدفيد الأهلي يوضح موقف الثلاثي المعار تريزيجيه وزكي ونيدفيد

قال عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة بالأهلي إن سموحة لم يطلب شراء محمد حمد زكي نهائيا، اللاعب المعار حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار زيزو إلى أن أندرلخت البلجيكي لم يطلب رسميا شراء محمود تريزيجيه الذي تنتهي إعارته الموسم الحالي.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي أن مارتن يول المدرب لم يناقش ملف اللاعبين المعارين وبالتالي لم يدلي برأيه في مسألة عودة اللاعب كريم نيدفيد نجم وادي دجلة.

وقال زيزو للصحفيين:"سموحة لم يطلب شراء زكي نهائيا، اللاعب سيعود فور انتهاء إعارته على أن يقيم تجربته المدرب يول ويتخذ القرار المناسب".

وعن نيدفيد قال عبد الحفيظ:"يول لم يرفض فكرة عودة اللاعب، فملف المعارين لم يناقش حتى اللحظة".

وأضاف "يول لم يشاهد جميع لاعبي الفريق الحاليين فكيف يكون قد تابع نيدفيد؟"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع