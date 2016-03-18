الأهلي يوضح موقف الثلاثي المعار تريزيجيه وزكي ونيدفيد

قال عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة بالأهلي إن سموحة لم يطلب شراء محمد حمد زكي نهائيا، اللاعب المعار حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار زيزو إلى أن أندرلخت البلجيكي لم يطلب رسميا شراء محمود تريزيجيه الذي تنتهي إعارته الموسم الحالي.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي أن مارتن يول المدرب لم يناقش ملف اللاعبين المعارين وبالتالي لم يدلي برأيه في مسألة عودة اللاعب كريم نيدفيد نجم وادي دجلة.

وقال زيزو للصحفيين:"سموحة لم يطلب شراء زكي نهائيا، اللاعب سيعود فور انتهاء إعارته على أن يقيم تجربته المدرب يول ويتخذ القرار المناسب".

وعن نيدفيد قال عبد الحفيظ:"يول لم يرفض فكرة عودة اللاعب، فملف المعارين لم يناقش حتى اللحظة".

وأضاف "يول لم يشاهد جميع لاعبي الفريق الحاليين فكيف يكون قد تابع نيدفيد؟"