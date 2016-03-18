رئيس الوزراء يتلقى تقريرا بأهم الاتفاقيات المنفذة من مؤتمر شرم الشيخ

أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار حرص رئاسة مجلس الوزراء على متابعة المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى شهر مارس 2015، فقد تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من أشرف سالمان وزير الاستثمار، لبيان معدلات تنفيذ الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال المؤتمر، والتى بلغت قيمتها نحو 58.4 مليار دولار فى قطاعات الكهرباء والبترول والنقل.

وأكد وزير الاستثمار أنه تم بدء تنفيذ 4 اتفاقيات فى قطاع البترول بقيمة 21 مليار دولار فى مجالات الاستغلال الاقتصادى لاكتشافات غاز جديدة بعدد من مناطق الالتزام من أبرزها شمال بورسعيد، وسيناء، والتمساح، ومليحة، ورشيد، وشمال البرج، وشرق وغرب الدلتا البحرية، ومشروعات التنمية بحقل هارماتان واكتشاف نوتاس، بالإضافة إلى بدء مشروعات جديدة لشركة بريتش بتروليم بمناطق شمال وغرب الدلتا وخليج السويس.

وأشار السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن التقرير قد تضمن بدء تنفيذ 4 اتفاقيات بقيمة 9.46 مليارات دولار فى قطاع الكهرباء والتى تتمثل فى قيام شركة سيمنز بإنشاء 3 محطات للكهرباء بنظام الدورة المركبة فى كل من بنى سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، وكذا قيام الشركة بإنشاء محطة بطاقة 2000 ميجاوات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ومصنع للشفرات الخاصة بتوربينات طاقة الرياح، كما شملت الاتفاقيات إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطة توليد كهرباء الوليدية بأسيوط، إلى جانب اتفاقية لتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء مع شركة State Grid الصينية.

وتم البدء فى تنفيذ اتفاقية فى قطاع النقل بقيمة 0.415 مليار دولار، تتعلق بمشروع إنشاء خزانات ومستودعات للمواد البتروكيماوية على مساحة 400 ألف متر مربع، بهدف تخزين وتداول هذه المواد لتلبية احتياجات السوق المصرى وتموين السفن.

أما فيما يتعلق بمذكرات التفاهم فى قطاعات الإسكان والتخطيط والاستثمار والسياحة، فقد تم تحويل 4 مذكرات فى قطاع الإسكان إلى اتفاقيات من ضمنها مشروع سياحى عمرانى متكامل فى مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 500 فدان، فضلاً عن مشروع عمرانى متكامل آخر بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 470 فدان.

بالإضافة إلى ذلك تحويل مذكرتى تفاهم تابعة لوزارة التخطيط إلى اتفاقيات بقيمة 6 ملايين دولار، الأولى فى مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والثانية لمشروع صندوق دعم السياحة الذى يقوم بتنفيذه القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة السياحة بهدف دعم المشروعات السياحية الواعدة، ذلك فضلاً عن تحويل مذكرة تفاهم تابعة لوزارة الاستثمار إلى اتفاقية وتختص بإدارة فندق مينا هاوس.

وأشار وزير الاستثمار فى تقريره إلى أنه يجرى اتخاذ إجراءات للبدء فى تنفيذ عدد من الاتفاقيات على رأسها مشروعات فى مجال الكهرباء من أبرزها إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء تعملان بالفحم بمنطقة الحمراوين بقيمة 10.4 مليارات دولار، كما يجرى العمل على تنفيذ عدد من مذكرات التفاهم لمشروعات من أهمها حفر 500 بئر مياه فى منطقة غرب المنيا لخدمة مشروعات تنمية واستصلاح الأراضى ضمن مشروع المليون والنصف مليون فدان، وكذا مشروعات تحويل محطتى كهرباء أسيوط وغرب دمياط للعمل بنظام الدورة المركبة، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بسفاجا تعمل بالفحم بقدرة إنتاجية حوالى 2000 ميجاوات، وإنشاء محطة تعمل بالفحم بقدرة 1320 ميجاوات بشرق بورسعيد، هذا بالإضافة إلى مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بمدينة أسوان.

كما تضمنت مذكرات التفاهم التى يجرى العمل على تنفيذها، مذكرة تفاهم تابعة لوزارة التخطيط بشأن التعاون فى إدارة وتنمية المناطق الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأخرى خاصة بوزارة البيئة تتعلق بتنفيذ الشراكة فى مشاريع إعادة تدوير المخلفات الزراعية، واستخلاص الوقود العضوى، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مذكرة أخيرة تابعة لوزارة الصحة لإنشاء مركز للطب الحيوى المصرى.

وأضاف القاويش أن التقرير تضمن أن إجمالى التمويل الميسر والمنح التى تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر بلغ 17 اتفاقاً بقيمة 12.706 مليار دولار، تم الانتهاء من الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بنحو 12 منها بقيمة 9.57 مليار دولار، وجارى الانتهاء من الإجراءات الإدارية والقانونية لعدد 5 اتفاقات أخرى بقيمة 3.036 مليار دولار.

بعد مرور عام على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.. "الاستثمار": تنفيذ 65% من المشروعات والمذكرات أبرزها محطات الكهرباء والإسكان.. وتؤكد: تأخر 12 اتفاقية منها مشروعات النقل والطاقة المتجددة بسبب التعريفة