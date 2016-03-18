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مصادر: الحكومة تجهز قانون "حوافز الاستثمار فى البحث العلمى" لعرضه بالبرلمان

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مصادر: الحكومة تجهز قانون "حوافز الاستثمار فى البحث العلمى" لعرضه بالبرلمان مصادر: الحكومة تجهز قانون "حوافز الاستثمار فى البحث العلمى" لعرضه بالبرلمان
قالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" إن تعمل على إعداد عدد من القوانين حاليا، التى يتم مناقشتها تمهيدا لعرضها على مجلس النواب فى إطار عرض برنامج الحكومة.

وتتضمن اهم القوانين قانون القيمة المضافة بالإضافة إلى قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون التعليم الموحد الذى أوشكت وزارة التعليم العالى على الانتهاء منه، ولفتت المصادر إلى أن وزارة التعليم العالى تعمل حاليا على التجهيز لقانون ح"وافز الاستثمار فى البحث العلمى" تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.


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