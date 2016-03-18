مكتب "العفو الدولية" بإيطاليا: تصريحات السيسي حول "ريجينى" غير حماسية

علقت منظمة العفو الدولية على حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، مشيرة إلى أن تصريحاته بشأن قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، "غير حماسية".

وقال ريكاردو نورى، المتحدث باسم المنظمة فى إيطاليا: "خطاب السيسي حول الوصول لحقيقة مقتل ريجينى، كان غير حماسياً.. لا أحب تركيزه فقط على المخاطر التى من الممكن أن تحدث بين مصر وإيطاليا بسبب هذه القضية".

وأكد فى بيان له اليوم : "خطاب السيسي يدل أيضاً أنه يبرر موقف مصر، ويعانى ضغوط دولية حول مقتل ريجينى، فالإتهامات التى وجهها الرئيس لأعداء مصر تكشف أنه يتبنى موقف دفاعى".

وانتقد "نورى" عدم مناقشة ما أسماه بـ"انتهاكات حقوق الإنسان" فى مصر، خلال حوار السيسي مع الصحيفة الإيطالية.

فى حوار لصحيفة إيطالية.. السيسى يتعهد بالوصول لحقيقة وفاة ريجينى.. ويؤكد: لن نسمح لأحد بالتأثير على العلاقات المصرية الإيطالية.. وإثارة القضية فى هذا الوقت محاولة لضرب الاقتصاد المصرى وعزل البلاد

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