وزير الإسكان: حجم ما يتم تنفيذه من وحدات الإسكان الاجتماعى حاليا غير مسبوق

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حجم ما يتم تنفيذه من وحدات الإسكان الاجتماعى حاليا، لم يحدث فى تاريخ الوزارة، وأهم شىء هو جودة الوحدات المنفذة، فليس معنى مضاعفة الوحدات المنفذة، والإسراع فى التنفيذ، التغافل عن الجودة، هذا أمر مرفوض، وبالتالى، وطبقا للقانون، يجب النص فى العقود على جودة الوحدات المنفذة مع جميع شركات المقاولات المنفذة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه بمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، أن ذلك يتطلب أن تكون الشركات التى يتم اختيارها على مستوى عال فى تنفيذ مشروعاتها.

من جانبهم أكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم إدراج 64 شركة مقاولات لتنفيذ المشروع، من بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، من الفئة الأولى، وحتى الرابعة، وهناك متابعة مستمرة لهذه الشركات، ولن يتم استلام أى وحدة مخالفة للمواصفات، كما أن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء يتولى الإشراف على التنفيذ، والتأكد من جودة الوحدات المنفذة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بالإعداد لتوقيع بروتوكول مع شركات الحديد والأسمنت، لضمان توفير هذه المنتجات لمشروع الإسكان الاجتماعى، بأسعار مناسبة للشركات المنفذة، مع تثبيت السعر لفترات محددة.

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