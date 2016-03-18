بالصور.. محافظة القاهرة تزيل عقارا مخالفا على حرم السكة الحديد بحى السلام

تواصل أجهزة محافظة القاهرة نشاطها المكثف مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ أعمال إزالة العقارات المخالفة والتعديات على أملاك الدولة بحى السلام أول، والتى لا يوجد لها ترخيص كما أنها مقامة بدون أى إشراف هندسى وتهدد حياة المواطنين.

قام حى السلام أول بإزالة العقار المقام بالمخالفة على حرم السكة الحديد، بناء على تعليمات الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة بالتصدى الدائم لظاهرة التعدى على أملاك الدولة وبناء العقارات بالمخالفة.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية لحى السلام أول، برئاسة المهندس هشام الكاشف رئيس الحى، بإزالة العقار المتواجد بشارع على ضيف، حيث إنه أصبح يمثل تهديدا صريحا لحياة المواطنين والمارة بشارع الأربعين بمنطقة جسر السويس والمكون من أرضى واثنى عشر دورا متكررا فوق الأرضى، وذلك لبنائه دون الحصول على ترخيص من الحى، ولا يوجد أى سجل له فى الحى وعلى الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر والقرارات واللازمة للتعدى على أملاك الدولة (حرم السكة الحديد) والبناء بالمخالفة.

وأشار رئيس الحى، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم تكثيف وتزويد الحملة بلوادر ومعدات إضافية بالتنسيق مع هيئة النظافة لسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة حتى سطح الأرض وعدم تمكين المخالفين من الاستفادة من مخالفتهم.

وأضاف رئيس حى السلام أول، أن استمرار هذه الحملات يتم بالتنسيق مع قسم الشرطة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة.

-محافظة القاهرة تزيل عقارين مخالفين بإحدى حارات حى الشرابية