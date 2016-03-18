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القبض على 9 أشخاص ينقبون عن الأثار بمنزل موظفة فى كفر شكر بالقليوبية

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القبض على 9 أشخاص ينقبون عن الأثار بمنزل موظفة فى كفر شكر بالقليوبية القبض على 9 أشخاص ينقبون عن الأثار بمنزل موظفة فى كفر شكر بالقليوبية
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط 9 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار بمنزل موظفة بمجلس مدينة كفر شكر، وبحوزتهم أدوات الحفر.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من مأمور مركز كفر شكر.

ودلت تحريات المباحث على ورود بلاغ من أهالى قرية البقاشين دائرة المركز، بقيام كل من "عبد الفتاح.ر" 52 سنة وكيل المدرسة الابتدائية بالبقاشين، و"أمل.ع.ا" زوجة الأول 48 سنة، موظفة بمجلس مدينة كفر شكر، بالتنقيب عن الأثار بمنزلهما.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المنزل مبنى بالطوب اللبن ومعروش بالخشب والهيش وغير مقيم به أحد، وتبين وجود حفر بأحد غرف المنزل بعمق 3 أمتار تقريبأ، وبعرض 2 متر تقريبا،ً وتم ضبط الأول والثانية والقائمين بأعمال الحفر كل من "عد العزيز.ع" 49 سنة، سائق بالوحدة المحلية بالبقاشين، و"سامح. م.ا" 25 سنة بدون عمل، و"محمود.ع.ع" 32 سنة نجار مسلح، و"باسم. م.ع" 19 سنة عامل، و"عبد العظيم.ن" 19 سنة عامل، و"محمود. ن.ع" 26 سنة عامل، و"محمود.ع" 48 سنة عامل.

كما تم ضبط أدوات الحفر، وهى عبارة عن "حبل وفأس وعدد 1 كوريك"، وتم التحفظ عليها، وبمواجهة المتهمين أنكروا ذلك، وأضافوا أنهم كانوا يقومون بحفر خزان صرف صحى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1073 إدارى مركز كفر شكر لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.


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