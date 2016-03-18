تموين سوهاج تضبط 20 قضية من بينها استيلاء صاحب مخبز على طن دقيق

أكد العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج، أن إدارة مباحث التموين برئاسة العقيد محمد نصحى مدير مباحث التموين، وبإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، شنت حملة تموينية مكبرة استهدفت الجرائم التموينية، وذلك لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق فى ضوء ‏القرارات الصادرة بزيادة الجمارك على بعض السلع لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ‏ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط "20" قضية تموينية، منها ضبط "خالد.ع.ع" 42 سنة صاحب مخبز بلدى ويقيم دائرة مركز دار السلام، لقيامه ‏بتلاعب فى ماكينة استلام وصرف الدقيق المدعم واستيلائه على "22" شيكارة دقيق ‏بلدى مدعم زنة الواحدة 50 كجم بإجمالى 1 طن و100 كيلو جرام دقيق، وقدرت فروق الأسعار بمبلغ "2860" جنيهًا، وذلك بقصد بيعها بالسوق ‏السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 3991 جنح مركز دار ‏السلام لسنة 2016‏.

‏وتم ضبط "حامد.ح.ح" 52 سنة صاحب مخبز بلدى ويقيم دائرة مركز المراغة لتصرفه فى ‏‏"250" كيلو جرام دقيق من حصة المخبز، وبيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 2434 جنح مركز ‏المراغة لسنة 2016 .

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>وأنهت الحملة أعمالها بضبط "6" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتى مخابز بلدية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وقضيتى إنتاج خبز ناقص الوزن، وقضية توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و3 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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