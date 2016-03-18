مصرع فتاة مريضة نفسيا عقب تناولها مبيدا حشريا فى سوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزى، جنوب شرقى محافظة سوهاج، فتاة مصابة بصعوبة فـى التنفس، وتوفيت فور وصولها، عقب ادعاء تناول مبيد حشرى بالمنزل بسبب معاناتها من مرض نفسى.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوفاة فتاة عقب تناولها مبيدا حشريا وتم حجزها داخل مشرحة مستشفى دار السلام المركزى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، وقادها العقيد هشام فوزى وكيل فرع بحث الشرق، والمقدم طارق الوتيدى رئيس مباحث مركز دار السلام، بوصول ‏"شيرين. م. ك. ت" 18 سنة حاصلة على دبلوم ثانوى تجارى وتقيم ‏بناحية أولاد يحيى بحرى دائرة المركز مصابة بصعوبة فـى التنفس، وتوفيت عقب ‏ذلك ادعاء تناول مبيد حشرى.

وبسؤال والد المتوفية 57 سنة عامل ويقيم بذات ‏الناحية، قرر تناولها مبيدا حشريا لمعاناتها من أمراض نفسية، ما نتج عنه ‏وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـى ‏الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1450 إدارى المركز لسنة 2016.

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