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ثمنه مقارب للذهب.. ضبط 10 كيلو «سن فيل» مع راكب أفريقي بمطار القاهرة

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ثمنه مقارب للذهب.. ضبط 10 كيلو «سن فيل» مع راكب أفريقي بمطار القاهرة ثمنه مقارب للذهب.. ضبط 10 كيلو «سن فيل» مع راكب أفريقي بمطار القاهرة

سن فيل (أرشيفية)

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي بالتعاون مع الحجر البيطرى، اليوم الجمعة، فى إحباط محاولة راكب أفريقى تهريب 10 كيلو “سن فيل” أثناء وصوله من أبوجا.

وقالت مصادر جمركية بالمطار إنه أثناء إنهاء إحدى الرحلات القادمة من أبوجا، اشتبه رجال الجمارك فى أجسام موضوعة داخل أكياس داخل عدد من حقائب راكب افريقى، على الفور تم الاستعانة بخبراء الحجر البيطرى تحت اشراف الدكتور صفوت مبارك والذى أكد أنها “سن فيل” الممنوع تداولها وتقدر بقرابة 10 كيلو جرام.

تم إحالة الراكب للنيابة نظرا لأن “سن الفيل” يعد من الأشياء الممنوع الاتجار به طبقا للقوانين العالمية وتم مصادرته إلى المتحف الزراعى بالدقى.

يذكر أن سن الفيل يعد مرتفع السعر حيث يقدر ثمن الكيلو منه مثل ثمن كيلو الذهب تقريبا، وتحاول العصابات الدولية قتل الفيلة لاستغلال السن الخاص بها وبيعها بآلاف الدولارات.

 

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