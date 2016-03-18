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تركيا : وزير خارجية إيران يزور اسطنبول غداً

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تركيا : وزير خارجية إيران يزور اسطنبول غداً تركيا : وزير خارجية إيران يزور اسطنبول غداً

وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية)

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور اسطنبول غداً السبت ويلتقي بالرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن المناقشات ستتناول “التطورات الإقليمية والدولية الحالية” فضلاً عن العلاقات الثنائية، نقلاً عن رويترز.

وتؤيد تركيا وإيران طرفين مختلفين من أطراف الصراع في سوريا واليمن لكن روابطهما الاقتصاديهما حافظت على سلامة العلاقات إلى حد كبير.

وفي اجتماع في طهران هذا الشهر اتفق الرئيس الإيراني حسن روحاني وداود أوغلو على ضرورة التعاون لإنهاء الصراع الطائفي ومن ذلك دعم وقف إطلاق النار الهش في سوري.

 

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