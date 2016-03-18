تناول الطلاب وجبة الإفطار يقلل فرص إصابتهم بالسمنة مقارنة بالممتنعين

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة عن فوائد وجبة الإفطار، حيث أفادت أن الطلاب الذين يتناولون الإفطار هم أقل عرضة ليصبحوا زائدى الوزن أو يصابوا بالسمنة من الذين يهملون الوجبة.

وقالت الدكتورة مارلين شوارتز، مدير مركز الأغذية والسمنة فى جامعة كونيتيكت ألأمريكية، أن الإفطار مرتين فى المنزل والمدرسة أفضل من لا شىء، ولا يرفعان من الوزن.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات اكثر من 580 طالبا فى 12 مدرسة التى تقدم وجبة إفطار مجانية ووجبة الغداء، وتم رصد عادات الإفطار لجميع الطلاب ومستوى الوزن من الصف الخامس إلى الصف السابع.

ووجد الباحثون أن الطلاب الذين تخطوا وجبة الإفطار على أساس منتظم أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة بمعدل الضعف من أولئك الذين تناولوا الإفطار فى المنزل، ومرة أخرى فى المدرسة.

وأظهرت الأبحاث أن تناول وجبة الإفطار يفيد الطلاب ويقلل من وزنهم ويعزز الأداء المدرسى وصحة الجسم، وهناك حوالى ثلث الأطفال فى الولايات المتحدة والمراهقين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بسبب تخطى وجبة الافطار وتناول الأطعمة غير الصحية، وفقا لمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الثامن عشر من شهر مارس الجارى.

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