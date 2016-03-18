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أتباع الصدر يحتجون فى بغداد ويطالبون بالدخول إلى المنطقة الخضراء

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أتباع الصدر يحتجون فى بغداد ويطالبون بالدخول إلى المنطقة الخضراء أتباع الصدر يحتجون فى بغداد ويطالبون بالدخول إلى المنطقة الخضراء

>احتشد أتباع رجل الدين العراقى الشيعى مقتدى الصدر عند جسر فى العاصمة بغداد اليوم الجمعة مطالبين بالسماح لهم بتنظيم مسيرة إلى بوابات المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والاعتصام هناك احتجاجا على الفساد.

ووضعت قوات الأمن الأسلاك الشائكة على طول الجسر المؤدى إلى المنطقة التى تضم مقر والبرلمان والسفارات.

واحتشد مئات المتظاهرين عند الطرف الآخر من الجسر رافعين أعلام العراق وهم يرددون هتافات.

وقالت وزارة الداخلية العراقية إنها لم تصرح بالاعتصام قرب المنطقة الخضراء خوفا من أن يؤدى إلى اشتباكات مع القوات التى تحرس مداخلها.

ورفض الصدر أمس الخميس دعوات لإلغاء اعتصام اليوم الجمعة عند أبواب المنطقة الخضراء ووصفها بأنها "معقل لدعم الفساد".

وكان الصدر دعا قبل أيام لتنظيم اعتصام للضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادى لاستبدال وزراء حاليين بخبراء تكنوقراط ليس لهم انتماءات حزبية بهدف مكافحة ما يعتبرها محسوبية سياسية ممنهجة تقوى شوكة الفساد.
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مصر 365

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