"لو فيجارو": تدهور قطاع السياحة التونسية بنسبة 53% بسبب الإرهاب

أخبار تونس

قالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية اليوم الجمعة، فى الذكرى الأولى للهجوم الإرهابى على متحف باردو بتونس، والذى خلف 21 قتيلا، إن قطاع السياحة التونسية فى تدهور واضح بعد هذا الحادث الدموى، وإن السياح أصبحوا يعدلون عن التوجه لتونس خلال إجازاتهم، حيث تراجعت إيرادات السياحة فى تونس عام 2015 بالمقارنة مع عام 2014 بشكل ملحوظ.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية ذاتها، أن عام 2015 شهد مجىء 1.3 مليون سائح، وهذه النسبة تم تقديرها من قبل المجلس الوطنى للسياحة التونسية فى باريس وأن نسبة السياح والإشغالات انخفضت العام الماضى بالمقارنة بـ2014 بنسبة تقدر بـ53%، وقال القليبى ماهر نائب رئيس المجلس الوطنى للسياحة، إن السياح الفرنسيين كانوا الأكثر مجيئاً إلى تونس، وتم تسجيل 435 ألف سائح فرنسى فى تونس بعد الهجوم، وعلى الرغم من كونهم الفئة الأكثر مجيئاً إلا أنهم العام الماضى أقل بـ35% من عام 2014 الذى سبقه.

ويشار إلى أن تردى الوضع الأمنى كان له الدور أيضًا فى هذا التراجع فى قطاع السياحة، وألحق به أضرارا جسيمة، علما أن السياحة هى أحد أعمدة الاقتصاد فى تونس، إذ يعمل بها نحو 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وتساهم بنسبة 7% من إجمالى الناتج المحلى، وتدر ما بين 18 و20% من العملات الأجنبية.

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