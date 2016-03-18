الشرطة الألمانية تداهم شقة لسوريين للاشتباه بتحضيرهما لعملية إرهابية

>داهمت الشرطة الألمانية اليوم /الجمعة/ شقة اثنين من السوريين بعد الاشتباه بتحضيرهما لعملية إرهابية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الشرطة قولها إن "أحد الرجلين قدم إلى ألمانيا فى فبراير 2015 بوثائق مزورة، تم تحضيرها فى منطقة تسيطر عليها داعش. وقام بالترويج للداعش وعمل على تجنيد المسلحين لصفوفها عبر الإنترنت وأطلق التهديدات من هناك ضد السلطات الألمانية".

وأضافت الشرطة أن السورى الثانى قام بنشر صورته فى وسائل الاتصال الاجتماعى بالانترنت وهو يحمل السلاح.

وأشارت الشرطة إلى أنها تدرس - حاليا - المواد التى عثرت عليها فى الشقة، منوهة بأنها لم تعتقل المذكورين.

ومن جانبها ، أفادت النيابة العامة فى فرانكفورت أن العملية المداهمة ،جرت يوم 15 مارس ، وشاركت فيها وحدة خاصة من الشرطة.

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