تموين الغربية: ضخ 15 ألف طن مواد بترولية و7 آلاف اسطوانة بوتاجاز منزلى

أكد سامي النحاس وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم ضخ 15 ألف طن من المواد البترولية (بنزين 80 و92 وسولار) بمختلف المحطات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 7 آلاف اسطوانة غاز بوتاجاز المنزلي بجميع المستودعات.

وقال وكيل وزارة التموين وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة – إنه تم تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة ومستودعات توزيع اسطوانات الغاز المنزلي، لمنع التلاعب بأسعار المواد البترولية ، مشيرا إلى أنه سيتم تحرير محاضر فورية لكل من يتلاعب بالأسعار أو الإتجار بالسوق السوداء.