أخبار عاجلة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تموين الغربية: ضخ 15 ألف طن مواد بترولية و7 آلاف اسطوانة بوتاجاز منزلى

Google+ Print
تموين الغربية: ضخ 15 ألف طن مواد بترولية و7 آلاف اسطوانة بوتاجاز منزلى تموين الغربية: ضخ 15 ألف طن مواد بترولية و7 آلاف اسطوانة بوتاجاز منزلى

أكد سامي النحاس وكيل وزارة بالغربية، أنه تم ضخ 15 ألف طن من المواد البترولية (بنزين 80 و92 وسولار) بمختلف المحطات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 7 آلاف اسطوانة غاز بوتاجاز المنزلي بجميع المستودعات.

وقال وكيل وزارة التموين وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة – إنه تم تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة ومستودعات توزيع اسطوانات الغاز المنزلي، لمنع التلاعب بأسعار المواد البترولية ، مشيرا إلى أنه سيتم تحرير محاضر فورية لكل من يتلاعب بالأسعار أو الإتجار بالسوق السوداء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم