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الأم المثالية الأولى بالأقصر.. كافحت بعد وفاة زوجها وأخرجت 3 أطباء

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الأم المثالية الأولى بالأقصر.. كافحت بعد وفاة زوجها وأخرجت 3 أطباء الأم المثالية الأولى بالأقصر.. كافحت بعد وفاة زوجها وأخرجت 3 أطباء

سناء أنور حفيظ الأم المثالية الأولي علي محافظة الأقصر

أعربت سناء أنور حفيظ الأم المثالية الأولي علي محافظة الأقصر عن سعادتها البالغة بالفوز بلقب الأم المثالية قائلة :” أنا فرحانة قوي النهاردة وبشكر ربنا علي نعمته ربنا قواني لحد ما وصلت للي انا فيه”.

وأشارت الأم المثالية الأولي علي محافظة الأقصر أنها كانت الأم والأب لأبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها قبل 8 سنوات لافتة إلي أنها كافحت وذاقت المر من أجل أبنائها الذين لم يخذلوها وحققوا أمنيتها في أن يصبحوا 3 أطباء متميزين.

وأضافت الأم المثالية ابنتي تخرجت من كلية الطب وتعمل حاليا طبيبة أنف وأذن وتكمل دراساتها العليا بجامعة المنيا فيما تخرج إبني الأكبر من كلية الطب بجامعة عين شمس ويعمل طبيب بمستشفي الأقصر الدولي فيما يدرس ابني الأصغر في كلية الطب بجامعة أسيوط في عامه الرابع.

 

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