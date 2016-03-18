صحيفة فرنسية تتحدّث عن شيريهان وهذا هو نص المقال

أعربت النجمة شريهان عن سعادتها باختيارها من قبل المركز الثقافي للتراث العربي في فرنسا، كإحدى العلامات والشخصيات المصرية المميزة، كما اختارتها مجلة فرنسية مثالاً للمرأة المصرية.

وكتبت شريهان عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك:" تتقدم إدارة الصفحة الرسمية بالنجمة المصرية شريهان بخالص الشكر والتقدير وأيضاً المباركة إلى المركز الثقافي للتراث العربي بفرنسا لإصداره أول مجلة فرنسية تتحدث عن جمهورية مصر العربية، للتعريف بريادتها ثقافيًا وأدبيًا واقتصاديًا وسياحيًا وذلك تحت عنوان "حدثني عن مصر". لكم منا جزيل الشكر لإختيار نجمتنا الجميلة شريهان كإحدى العلامات والشخصيات المصرية المميزة ومثال للمرأة المصرية.

وأضافت الصفحة قائلة:"نرسل أيضاً من خلالكم إلى الدكتورة المحترمة ‫‏ريم الكاتري كاتبة المقال خالص الشكروالتقدير على هذا المقال الرائع في حق نجمتنا وإختيارها لها لكي تكون‫ ‏أيقونة النساء المصريات.

وأخيراً شكراً إلى كل من شارك في العدد الأول من هذه المجلة الثقافية ونتمنى إلى جميع القائمين عليها كل التوفيق والنجاح والإزدهار.

ونشرت الصفحة الرسمية لشريهان ترجمة المقال الذي نشر في المجلة وجاءه نصه كالتالي:"

عيونها السوداء قوة حقيقية للجاذبية والإغواء، مكحلة بالحب والسعادة والحزن. نظرتها عميقة ومشرقة. شريهان تعكس البهجة والسعاده والحيوية، ما يميزها أكثر من أي شيء آخر المحبة، وبالرغم من أن عمرها 50 عاماً لا تزال جميلة ورائعة،

شريهان إمرأة مصرية ثورية نزلت الى ميدان التحرير خلال الثورتين من بين نساء أخريات لديهن الأمل في مستقبل أفضل.

وأضاف المقال:"شريهان ولقبها شيري هي "ممثلة . مغنية . إستعراضية" ولدت في عام 1964 من عائلة الشلقاني وكانت طفلة مدللة منذ صغرها.

وتطرق المقال للحديث عن مرض شريهان بالسرطان :"للأسف في 24 مايو عام 1989، تعرضت لحادث خطير يلفه الكثير من الغموض أدى الى كسر في عمودها الفقري وظلت شريهان لسنوات عديدة تحت إشراف طبي قبل إستئناف نشاطها الفني في فيلم كريستال عام 1993، ومسرحية "شارع محمد علي" التي حققت نجاحا كبيراً

إضطرت شريهان الى ترك الساحة الفنية مرة أخرى بعد إصابتها بسرطان الغدد اللعابية وهو واحد من أندر وأشرس أنواع السرطان، خضعت على أثره لعملية جراحية لإزالة الورم الخبيث، وسافرت بعدها الى ألمانيا وفرنسا لمتابعة علاجها

البقاء على الثقة في النفس والأمل في المستقبل بالرغم من كل هذه الصعوبات ليس بالأمر السهل. مع أن هذا الأمر هو الذي يجعل الفرق بين الذين يعيشون في هناء وبين الذين يعيشون في توتر وحتى بين النجاح والفشل.

كلنا نحب القمر، الديفا العربية التي ينتظرها العالم العربي بفارغ الصبر لتعود على شاشات التلفزيون،شريهان ليست فقط فنانة مصرية بل كانت وتستظل دائما أيقونة المرأة المصرية.

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