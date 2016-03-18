قرصان صور جينيفر لورانس العارية يواجه عقوبة السجن

أدانت المحكمة رجلاً من ولاية بنسلفانيا في جريمة قرصنة إلكترونية، بعدما ألقي القبض عليه خلال التحقيقات المتعلقة بجريمة القرصنة المعروفة بـ"Celebgate".

وشهدت تلك الجريمة تسريب صور "سيلفي" للعديد من المشاهير مثل جينيفر لورانس Jennifer Lawrence، والتي انتشرت على شبكة الإنترنت. وكانت صور الضحايا مُخزّنة على حساباتهم الموجودة على ما يسمى بـ"التخزين السحابي" أو Cloud storge، والتي تتصل بالهواتف المحمولة. وما حدث أن أحد الأشخاص تمكن من الدخول إلى تلك الحسابات وسرقة الصور. وفقاً لما نشرته صحيفة Entrepreneur.

ويواجه ريان كولينز في الوقت الحالي اتهامات بالقرصنة الإلكترونية، بعقوبة قد تصل إلى 18 شهراً بالسجن. ووفقاً لبيان وزارة العدل الأمريكية، فقد أدين كولينز بعد أن ارتكب جريمة انتهاك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب.

وتمكن كولينز من الدخول إلى أكثر من 50 حساباً على iCloud و 72 حساباً على Gmail.

ولم تتضح الصورة الكاملة فيما يتعلق بما إذا كان كولينز نفسه هو الشخص الذي سرب ونشر تلك الصور، كما لم يتمكن المحققون من العثور على أي دليل متعلق بهذا الجزء من الجريمة.

وجاء في بيان: "بعد الدخول غير القانوني إلى تلك الحسابات، حصل كولينز على معلومات شخصية بما فيها صور ومواد فيديو عارية.. على سبيل المثال، استخدم كولينز تطبيقاً من أجل تحميل جميع المحتويات الموجودة على حسابات ضحاياه على التخزين السحابي iCoud الخاص بشركة آبل".