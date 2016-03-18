بعد أقل من شهر على وفاة والدته.. راغب علامة يفقد والده

بعد مرور أقل من شهر على وفاة والدته الحاجة وفيقة علامة، أعلن النجم اللبناني راغب علامة من خلال صفحته الخاصة على موقع "تويتر" وفاة والده السيد الفاضل صبحي علامة بعد صراع مع المرض.



وجاء في النعوة التي نشرها علامة: وبعد صراع كبير مع المرض انتقل الى رحمته تعالى والد الفنان السفير راغب علامة السيد الفاضل صبحي علامة.. البقاء لله.

سيصلى على جثمان الراحل يوم غد الموافق 18/03/2016 بعد صلاة الظهر وسيوارى في الثرى في جبانة بئر حسن.

وكان راغب قد نشر صباح اليوم تغريدة جاء فيها: "نجلس جميعاً انا وإخوتي وأولادنا وكل العائلة إلى جانب الوالد الغالي بعد تدهور صحته. اللهمّ اشفه وخفّف عنه"، مرفقة بصورة لوالده الراحل.