ارابيان بيزنس: الشيخة لبنى القاسمي أقوى إمرأة عربية وأمل كلوني الثانية

أصدر موقع "آرابيان بيزنس" Arabian Business قائمته السنوية لأقوى 100 امرأة عربية للعام 2016، فترَّبعت الشيخة لبنى القاسمي على رأس القائمة، وهي أول وزيرة إماراتية عينت في وزارة الاقتصاد والتخطيط في 31 اكتوبر من العام 2004، ثم أعيد تعيينها وزيرة للتجارة الخارجية في 17 فبراير 2007، وفي سنة 2013، عيّنت وزيرة للتنمية والتعاون الدولي.

وحلّت في المرتبة الثانية المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين زوجة النجم العالمي جورج كلوني، وهي واحدة من أشهر المحامين إلى جانب كونها ناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان والقانون الدولي وقضايا قانون الجنايات.

لم تغب الطبيبة والناقدة والروائية المصرية نوال السعداوي عن هذه اللائحة إذ احتلت المرتبة الـ41، فيما جاءت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي في المرتبة الـ59.

ومن الشخصيات السعودية التي اندرج اسمها في القائمة، السيدة لبنى العليّان التي جاءت في المرتبة الرابعة.

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