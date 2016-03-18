«التموين»: الوزارة استعدت بكامل أجهزتها لاستقبال شهر رمضان الكريم

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة استعدت بكامل أجهزتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث سيتم زيادة المعروض من السلع الغذائية بكميات كبيرة من لحوم ودواجن وأسماك وأرز وسكر وزيوت وغيرها من السلع في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية التي تجوب المحافظات يوميا، فضلا عن منافذ البيع التابعة للوزارة خاصة السلع الرمضانية .

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة أن وزير التموين قام بجولة تفقدية غير مرتبة على محلات البقالة التموينية وأسواق ومخازن شركة الجملة في قرى ونجوع ومراكز محافظتي الشرقية والقليوبية، واطمأن على توافر كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة ومتنوعة وبأسعار مناسبة .

وأعرب المواطنون لوزير التموين – خلال جولته بعدة قرى منها قرية منشية بمدينة بنها وقرية سباع بالقليوبية وبشارع سعد زغلول بمدينة منيا القمح – عن ارتياحهم بتوافر عدد كبير من السلع التموينية وبجودتها العالية وتنوع سلع نقاط الخبز، وأشادوا بتوافر الخبز طوال اليوم وبدون طوابير، وأكدوا أن هذا العام ولأول مرة منذ سنوات لم يشهدوا نقصا في أسطوانات البوتاجاز المنزلية وأنها متوفرة بكثافة .