العثور على جثة شاب بها عدة طعنات متفرقة بالجسم داخل شقة سكنية فى سوهاج

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، برئاسة الرائد على الصغير، رئيس مباحث المركز، جهودهم لكشف غموض العثور على جثة لشاب داخل شقة بعمارة ‏سكنية بطريق قرية جزيرة محروس - دائرة المركز بها عدة طعنات بأنحاء متفرقة ‏بالجسم.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بالعثور على جثة شاب بها طعنات متفرقة بالجسم داخل شقة سكنية، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، وقادها الرائد على الصغير، رئيس مباحث المركز، أن الجثة لشخص يدعى "عمرو. ع. ا. ع" 21 سنة ويقيم بذات الناحية داخل إحدى الشقق السكنية ببرج المنتصر خلف فندق ‏كازالوفى بذات الناحية.

وبمناظرة الجثة تبين أن بها عدة طعنات بأنحاء متفرقة ‏بالجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، وجارى استدعاء أحد أفراد أسرة المجنى عليه لسؤاله، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1270 إدارى المركز لسنة 2016.

وأخطرت النيابة العامة التى ‏انتقلت للمعاينة، وقررت تكليف الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات، ويصرح بالدفن عقب ذلك، وانتداب أحد خبراء الأدلة الجنائية والمصور الجنائى وخبير البصمات للانتقال للشقة محل ‏الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، وجارى تنفيذ قرار النيابة العامة.

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