النيابة تأمر بحبس ضابط 15 يوما بعد ضبطه متلبسا برشوة 100 ألف جنيه بأسيوط

قرر محمد مجدى وكيل نيابة أول أسيوط، بإشرف المستشار خالد إسماعيل رئيس النيابة، بحبس الضابط المتهم فى قضية رشوة لإنهاء قرار تمكين قطعة أرض ملك أحد أقاربه محل نزاع، ومحرر بها المحضر رقم 1843 إدارى أول أسيوط، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت قد ألقت مباحث الأموال العامة، برئاسة العميد عماد النواوى، بالتنسيق مع قيادات مديرية أمن أسيوط، واللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائيه، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء أشرف رياض مفتش الأمن العام، من ضبط ضابط نظامى من قوة قسم أول أسيوط أثناء تلقيه رشوة 100 ألف جنيه، لاستخراج قرار تمكين قطعة أرض محل نزاع من النيابة العامة.

وبدأ تحرك قيادات المديرية، فى التعامل مع البلاغ، وقامت الإدارة العامة بزرع كاميرات صوت وصورة فى سيارته بعد استئذان النيابة العامة، وأثناء تسليم الأموال المرقمة، وتم ضبط الضابط متلبسا، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 3 أحوال مباحث الأموال العامة.

سقوط ضابط متلبسا بتقاضى رشوة 100 ألف جنيه لإنهاء التمكين لقطعة أرض