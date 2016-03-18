لازوردي تعايد "الأم" بمجموعات تخطف الأنفاس لعام 2016

الأم كالجوهرة المكنونة في قلب كل انسان، فهي الوحيدة التي تبقي ذراعيها مفتوحتين لنا مهما غبنا، وتأخرنا، وقصّرنا في حقها، و لأنها تستحق منا كل الحب و التقدير و الإهتمام، تقدم دار مجموهرات "لازوردي" Lazurde في عيدها هذا العام مجموعة من التصاميم الجديدة المميزة، والتي تم ابتكارها بشكلٍ خاص لهذه المناسبة الغالية، إذ تحتوي المجموعة على قلائد وخواتم مصوغة من الذهب والألماس تتناسب مع هذه المناسبة الغالية التي نستطيع فيها التعبير عن حبنا وامتناننا لكل تضحياتها التي قدمتها لنا بغير حساب.