أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

لازوردي تعايد "الأم" بمجموعات تخطف الأنفاس لعام 2016

Google+ Print

الجمعة 18-03-2016 05:24

الأم كالجوهرة المكنونة في قلب كل انسان، فهي الوحيدة التي تبقي ذراعيها مفتوحتين لنا مهما غبنا، وتأخرنا، وقصّرنا في حقها، و لأنها تستحق منا كل الحب و التقدير و الإهتمام، تقدم دار مجموهرات "لازوردي" Lazurde في عيدها هذا العام مجموعة من التصاميم الجديدة المميزة، والتي تم ابتكارها بشكلٍ خاص لهذه المناسبة الغالية، إذ تحتوي المجموعة على قلائد وخواتم مصوغة من الذهب والألماس تتناسب مع هذه المناسبة الغالية التي نستطيع فيها التعبير عن حبنا وامتناننا لكل تضحياتها التي قدمتها لنا بغير حساب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي