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إبطال مفعول عبوة ناسفة جنوب شرق تركيا

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إبطال مفعول عبوة ناسفة جنوب شرق تركيا إبطال مفعول عبوة ناسفة جنوب شرق تركيا

ارشيفية

تمكن مهندسون عسكريون من إبطال مفعول عبوة ناسفة، اليوم الجمعة، كانت موضوعة في سيارة متوقفة قرب مبنى حكومي في جنوب شرق تركيا.

وتمت العمليه الليلة الماضية، بمدينة هاني في محافظة ديار بكر، وفقًا لصحيفة “حريت” التركية.

وتشهد مناطق جنوب شرق تركيا في الأشهر الماضية، مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات الأمن التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني.

وكانت هيئة أركان القوات التركية العامة قد أعلنت الأسبوع الماضي انتهاء عملية عسكرية في منطقة سور التابعة لمدينة ديار بكر التركية استمرت أكثر من 3 أشهر، وأدت إلى مقتل 279 عنصرًا من حزب العمال الكردستاني.

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