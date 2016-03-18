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بالصور.. بدء توافد الصحفيين للتسجيل بـ«عمومية النقابة» لمناقشة الأجور والحريات

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بدء توافد الصحفيين للتسجيل بـ«عمومية النقابة»

بدء توافد الصحفيين للتسجيل بـ«عمومية النقابة»

بدأ، صباح اليوم الجمعة، توافد العشرات من الصحفيين المقيدين في جدول المشتغلين بكشوف الإنتاج، للتسجيل بالجمعية العمومية العادية المؤجلة لنقابة الصحفيين منذ يوم 4 مارس الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.

ومن المقرر أن تناقش عمومية الصحفيين اليوم، قضايا المهنة التي يأتي على رأسها قضايا الأجور وعلاقات العمل والحريات، واعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضي، والتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2015، ومناقشة التعديلات على لائحة القيد.

وحرص خالد البلشي مقرر لجنة الحريات، أن يكون أول المسجلين في كشوف عمومية اليوم، على أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية، بحضور 25% من أعضائها.

المراسل – عمر جمال

بدء توافد الصحفيين للتسجيل بـ«عمومية النقابة»

بدء توافد الصحفيين للتسجيل بـ«عمومية النقابة»

بدء توافد الصحفيين للتسجيل بـ«عمومية النقابة»

بدء توافد الصحفيين للتسجيل بـ«عمومية النقابة»

 

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