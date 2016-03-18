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5 أفكار للعناية بورق الجدران

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الجمعة 18-03-2016 13:06

للعناية بورق الجدران، اتبعي النصائح الآتية:

1. خصّصي ممسحةً ناعمةً وجافّةً لمسح الغبار عن ورق الجدران، برويّة، وذلك من أسفل الجدار حتى أعلاه.
2. استخدمي اسفنجةً ناعمةً مغمّسةً بالماء الدافئ للتنظيف، من ثم امسحي بقماش خالٍ من الوبر لمصّ الماء.
3. ابتعدي كلياً عن استخدام مواد التبييض، لأضرار الأخيرة على ألوان ورق الجدران.
4. سارعي إلى تنظيف ورق الجدران عند اتساخه، تلافياً لئلا تجفّ الأوساخ عنه!
5. استخدمي ممحاةً نظيفةً مخصّصةً لورق الجدران لمسح الأوساخ الناتجة عن آثار الأقلام الملونة أو الكتابة والرسم، خصوصاً في غرفة نوم الطفل، وذلك قبل تطبيق الاسفنجة المبلّلة على ورق الجدران.

 

 

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سيدتي