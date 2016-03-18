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تقرير: كونتي يريد ' المحارب ' معه في تشيلسي

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تقرير: كونتي يريد ' المحارب ' معه في تشيلسي تقرير: كونتي يريد ' المحارب ' معه في تشيلسي

قالت صحيفة إيفينينج ستاندرد الإنجليزية إن أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونيخ لا يمانع الانتقال إلى تشيلسي الموسم المقبل ليلتحق بمدربه السابق أنتونيو كونتي.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة كونتي الكبيرة في وجود فيدال معه بالفريق، لم لا وكان قد قال عن من قبل:"إذا ذهبت إلى الحرب فسآخذ معي فيدال".

ونشرت الصحيفة رد فيدال على الأمر حين سؤل إذا قال:"سنرى ماذا سيحدث".

وينتهي عقد الدولي التشيلي مع بايرن في صيف عام 2019، وكان كونتي هو من انتدبه ليوفنتوس عام 2011 قادما من باير ليفركوزن.

وذكرت الصحيفة أن كونتي – الذي سيتولى تدريب تشيلسي وفقا لكافة التقارير – يرغب في جلب بعض اللاعبين الذين اعتمد عليهم بقوة في البيانكونيري مثل ليوناردو بونوتشي وبول بوجبا.

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