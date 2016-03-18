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سقوط شقيقين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل مسكنهما فى الدرب الأحمر

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سقوط شقيقين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل مسكنهما فى الدرب الأحمر سقوط شقيقين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل مسكنهما فى الدرب الأحمر
تمكن رجال مباحث الدرب الأحمر، من القبض على شقيقين أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنهما بالمنطقة، وتم ضبط بحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بالتنقيب عن الآثار ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، معلومات مفادها قيام كل من "أحمد م ر" 23 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة مساكن "، وشقيقه "محمد م ر" 30 سنة، بالتنقيب عن الآثار بالعقار سكنهما بدائرة القسم.

وعلى الفور تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما أثناء قيامهما بأعمال الحفر داخل العقار، وضبط بحوزتهما "2 عملة ذهبية، معلقة مدون عليها الأمير ميدكون، 15 قطعة حجر كريم مختلف الأنواع من عصور مختلفة، وأدوات الحفر عبارة عن 2 فاس، 2 جاروف ، جاكوش وأجنة حديدية، حبل طوله 25 مترا".

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالحفر للتنقيب عن الآثار داخل العقار، وأن الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد الحفر والتنقيب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.


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